Свердловским семьям мобилизованных могут делать выплаты из резервного фонда области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации региона, в постановление правительства Свердловской области о единовременных выплатах семьям военнослужащих вносятся изменения, которые позволяют использовать деньги из резервного фонда Свердловской области.
«Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, в том числе за счёт резервного фонда правительства Свердловской области», – указано в документе.
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