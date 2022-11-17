Жители Екатеринбурга помянут кинотеатр «Заря»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выставку, посвящённую кинотеатру «Заря», готовят в Екатеринбурге. Её организаторы из команды «Стандарт 2.0» просят жителей города делиться своими воспоминаниями о кинотеатре, как сообщает телеграм-канал «Уралмаш достоин!».Курьёзные, весёлые, романтические или страшные случаи, связанные с «Зарей», можно присылать на электронную почту standard2zero@gmail.com. Если у кого-то сохранились артефакты — билеты на киносеанс, афиши, редкие фотографии интерьеров кинотеатра, — они могут стать частью экспозиции выставки (с подобными предложениями обращайтесь по номеру телефона +79086340855).Выставку планируют открыть в конце 2022-го года и оставить её для посещений публикой до конца зимы. Одновременно с её открытием проведут презентацию проекта «Центр индустриального наследия Эльмаша», под который и передали помещения «Зари».