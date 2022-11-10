Об известном уральском писателе предлагают вспомнить посетителям Ельцин Центра
Общество
Фото: Ельцин Центр
В Ельцин Центре совершенно бесплатно можно посетить выставку, посвящённую известному уральскому писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку. Она приурочена к 170-летию со дня рождения автора «Серой шейки», «Белого золота» и множества других сказок, повестей, романов и пьес.
Выставка получила название «Меня оценят в будущем» и в качестве экспонатов содержит фотографии, документы, фрагменты из текстов юбиляра и иллюстрации к первым изданиям его книг. Все они выставлены в фойе конференц-зала Ельцин Центра. Куратор проекта — историк-архивист Артём Беркович.
Выставка открыта для посетителей Ельцин Центра до 11 декабря. А 27-го ноября и в последний день работы выставки Артём Беркович готов будет подробнее рассказать желающим и о писателе, и об отдельных экспонатах.
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