Мэрия Екатеринбурга хочет закупить 25 трехсекционных трамваев

17.26 Четверг, 17 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Администрация Екатеринбурга планирует закупить 25 трехсекционных трамваев. О планах по обновлению парка электротранспорта заявил вице-мэр Алексей Бубнов на форуме «Города России – 2030».

Бубнов рассказал, что в администрации города уже определились, на какие маршруты вывести трехсекционные трамваи. Однако деньги на их закупку еще предстоит найти.

Ранее мы писали, что в Академический район хотят запустить трамвай с автономным ходом.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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