Мэрия Екатеринбурга хочет закупить 25 трехсекционных трамваев
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга планирует закупить 25 трехсекционных трамваев. О планах по обновлению парка электротранспорта заявил вице-мэр Алексей Бубнов на форуме «Города России – 2030».
Бубнов рассказал, что в администрации города уже определились, на какие маршруты вывести трехсекционные трамваи. Однако деньги на их закупку еще предстоит найти.
Ранее мы писали, что в Академический район хотят запустить трамвай с автономным ходом.
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