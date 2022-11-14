В Академический район Екатеринбурга запустят трамвай с автономным ходом

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В Екатеринбурге трамвайная линия в Академический район может начать функционировать уже в следующем году благодаря использованию трамваев с автономным ходом. Об этом сообщил замглавы города Алексей Бубнов.По словам Бубнова, первую трамвайную очередь в Академический запустят в следующем году, и тогда же в тестовом режиме поставят трамвай с автономным ходом. Такой трамвай не требует строительства новой контактной сети. Это позволит сэкономить в бюджете около 800 миллионов рублей. На форуме «Города России – 2030» Бубнов отметил, что линию запустят либо за счет госфинансирования, либо по концессии.Гендиректор Института государственно-частного планирования Елена Антипина добавила, что трамвай будет заходить в уже существующую контактную ветку, добирать заряд аккумулятора, а там, где сети нет, будет двигать за счет автономного хода.Запустить транспорт станет возможным сразу после того, как проложат рельсы. Если задумка удастся, то трамвай в восьмой район Екатеринбурга запустят уже в 2023 году.