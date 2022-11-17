Роспотребнадзор вынес предостережение управляющей компании из-за грязной воды в домах на Уралмаше
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Роспотребнадзор вынес предостережение Орджоникидзевской УЖК из-за грязной воды из-под крана в жилых домах на Уралмаше.
Ранее мы писали, что жительница дома на Уралмаше пожаловалась на грязную воду из-под крана с неприятным запахом. В аварийной службе Орджоникидзевской УЖК, обслуживающей территорию, сообщили, что из-за этой проблемы страдает ни один дом.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что в адрес управляющей компании, которая обслуживает район, АО «Орджоникидзевская УЖК», вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.
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