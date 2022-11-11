Жители дома на Уралмаше в Екатеринбурге пожаловались на воду с неприятным запахом
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Уралмаше жительница дома на Коммунистической, 20 пожаловалась на грязную воду из-под крана. По словам девушки, у воды также имеется неприятных запах, напоминающий тухлые яйца. Из-за этого её семья вынуждена покупать воду в магазине.
«Это может указывать на содержание в ней сероводорода. Если помыть посуду такой водой, остается желтый налет, а волосы после мытья становятся грязнее чем до, по телу сыпь», – приводит слова екатеринбурженки портал E1.RU.
В аварийной службе Орджоникидзевской УЖК, обслуживающей территорию, изданию сообщили, что такая проблема есть. Более того из-за грязной воды, как выяснилось, страдает не один дом. Однако решением этой проблемы должна заниматься управляющая компания, заявили в УЖК.
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