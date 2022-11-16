В Свердловской области появилась возможность оформить удостоверение многодетной семьи через Госуслуги
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 17 ноября, свердловское правительство приняло постановление, которое позволяет оформить удостоверение для получения льгот через Госуслуги. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Кроме этого, новым постановлением был сокращен срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения с десяти до восьми рабочих дней.
В меры поддержки многодетных семей входят:
– пособие на проезд в городском и пригородном транспорте;
– компенсация части затрат на коммунальные услуги;
– бесплатное питание в школе;
– обеспечение лекарствами детей в возрасте до шести лет по рецептам;
– внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Также многодетные семьи могут со скидкой покупать билеты в театры и музеи.
Напомним, что накануне в Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей.
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