В Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг ИП
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Жителям Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей. Такие изменения в статье об областном материнском капитале приняли депутаты регионального заксобрания.
Как сообщают в департаменте информационной политики региона, помимо возможности платить средствами из областного маткапитала за услуги индивидуальных предпринимателей, новые изменения позволят направлять маткапитал на оплату услуг организаций, которые на основании лицензии осуществляют в регионе образовательную деятельность в качестве дополнительного вида услуг.
В 2022 году размер областного материнского капитала рублей при рождении третьего ребенка составляет 152 тысяч, при рождении одновременно трёх и более детей – 228 тысяч рублей.
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