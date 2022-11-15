В Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг ИП

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей. Такие изменения в статье об областном материнском капитале приняли депутаты регионального заксобрания.Как сообщают в департаменте информационной политики региона, помимо возможности платить средствами из областного маткапитала за услуги индивидуальных предпринимателей, новые изменения позволят направлять маткапитал на оплату услуг организаций, которые на основании лицензии осуществляют в регионе образовательную деятельность в качестве дополнительного вида услуг.В 2022 году размер областного материнского капитала рублей при рождении третьего ребенка составляет 152 тысяч, при рождении одновременно трёх и более детей – 228 тысяч рублей.