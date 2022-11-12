В Свердловской области подтвердили 286 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 286 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 550 159 случаев заболевания.В связи с выздоровлением выписали 405 пациентов. Общее число вылечившихся – 534 698.От коронавируса умерли два человека. Всего в области зафиксировано 10 870 летальных исходов.