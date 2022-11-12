В Свердловской области подтвердили 286 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 286 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 550 159 случаев заболевания.
В связи с выздоровлением выписали 405 пациентов. Общее число вылечившихся – 534 698.
От коронавируса умерли два человека. Всего в области зафиксировано 10 870 летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 296 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
12 ноября 2022
12 ноября 2022
В Свердловской области выявили еще 301 случай коронавируса
11 ноября 2022
11 ноября 2022