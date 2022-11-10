В Среднеуральске ищут 38-летнего мужчину, пропавшего ещё в июне
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Среднеуральске стали разыскивать 38-летнего Сергея Журавлёва. В последний раз он выходил на связь 15 июня 2022 года. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 172 сантиметра, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. В тот день, предположительно, был одет в голубую ветровку, синие джинсы и чёрные кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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