В Среднеуральске ищут 38-летнего мужчину, пропавшего ещё в июне

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Среднеуральске стали разыскивать 38-летнего Сергея Журавлёва. В последний раз он выходил на связь 15 июня 2022 года. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 172 сантиметра, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. В тот день, предположительно, был одет в голубую ветровку, синие джинсы и чёрные кроссовки.Всех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.