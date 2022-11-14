«Музыкальное сердце театра» застучит в разных ритмах в Екатеринбурге
Общество
Фото: сцена из спектакля «Сирано Де Бержерак» с официального сайта фестиваля / musicalheart.ru
В конце недели в Екатеринбурге начнёт работу театральный фестиваль «Музыкальное сердце театра». Это единственный в России конкурс, специализирующийся на музыкальных жанрах: мюзиклах, рок-операх и опереттах.
Основатель и продюсер «Музыкального сердца театра» — известнейший российский композитор, автор музыки для множества популярных фильмов и спектаклей Максим Дунаевский. «Я прекрасно понимаю, какие сложности приходится преодолевать создателям проектов в рамках этого жанра. Публика не прощает огрехов, особенно в сложные времена, когда зрители трижды подумают, купить билет в театр или сэкономить деньги. Я уверен, что наша задача – поддерживать все постановки, имеющие культурную и художественную значимость, выносить их на суд публики, показывать на гастролях и онлайн», — пишет он о том, для чего проводится фестиваль.
В этом году программа «Музыкального сердца театра» такая обширная, что на показ всех участников конкурса и на все запланированные мероприятия понадобится целых 10 дней! В номинантах — спектакли театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла, Кемерово, Тюмени и Краснодара. Урал в конкурсе представлен постановкой Театра мюзикла Свердловской государственной детской филармонии «Сирано Де Бержерак». Эти спектакли будут показываться на сценах Театра музыкальной комедии, Театра кукол, театра балета «Щелкунчик» и на других площадках города. Подробная афиша — по ссылке на официальном сайте фестиваля.
Помимо спектаклей, расписание фестиваля включает проведение круглых столов, питчинг эскизов спектаклей и мастер-классы, а также гала-концерт Максима Дунаевского в зале Свердловской филармонии. Церемония закрытия, на которой будут вручаться призы по 18-ти номинациям, состоится 28-го ноября.
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