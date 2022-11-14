В Каменске-Уральском ликвидировали шесть незаконных свалок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском ликвидировали шесть несанкционированных свалок только после вмешательства прокуратуры.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, на территории городского округа во время проверки обнаружили шесть несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов объемом от 0,2 до 0,5 кубических метра.Прокуратура в адрес управления городского хозяйства Каменска-Уральского внесла представление об устранении нарушений закона. Сейчас свалки ликвидировали.