В Каменске-Уральском ликвидировали шесть незаконных свалок
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском ликвидировали шесть несанкционированных свалок только после вмешательства прокуратуры.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, на территории городского округа во время проверки обнаружили шесть несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов объемом от 0,2 до 0,5 кубических метра.
Прокуратура в адрес управления городского хозяйства Каменска-Уральского внесла представление об устранении нарушений закона. Сейчас свалки ликвидировали.
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