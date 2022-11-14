Улицы Екатеринбурга от снега очищают 383 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжают ликвидировать последствия снегопада. Сегодня на уборку города вышли 383 дорожных рабочих.Как сообщили в пресс-службе мэрии, за сутки из города вывезли более 3 700 тонн снежных масс и 20 тонн мусора. Для борьбы с гололедом использовано 224 тонны противогололедных материалов и более 55 тонн фракционного песка. Ночью улицы города очищали 73 рабочих, было задействовано 238 спецмашин.Сегодня снег на дорогах Екатеринбурга убирают 383 рабочих и 193 единицы спецтехники.