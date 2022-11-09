Коронавирусом заболели еще 289 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 289 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 549 873 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали 208 пациентов. Всего вылечились 534 293 свердловчанина.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 868.
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