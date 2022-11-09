Коронавирусом заболели еще 289 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 289 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 549 873 случая COVID-19.По выздоровлению выписали 208 пациентов. Всего вылечились 534 293 свердловчанина.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 868.