Теннисистка УГМК стала сенсацией на первенстве России

«Я не знаю, как так получилось, что я дошла до финала! Я всё делала как обычно, может, была более спокойна, не напряжена. В финале мне точно не хватило опыта и терпения. Я смотрела на Тэнцер – она была хладнокровна, очень спокойна. Пока у меня нет такой выдержки, но я знаю, что над этим нужно работать», – поделилась впечатлениями Злата Терехова.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Санкт-Петербурге с 9 по 14 ноября прошло первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет. Теннисистка УГМК Злата Терехова завоевала серебро одиночного разряда среди юниорок. Во время турнира ей исполнилось 14 лет.Злата Терехова в четвертьфинале соревнований выбила из борьбы Арину Слаутину из Казани. Соперница была второй сеяной первенства и одной из главных претенденток на золото турнира. В матче 1/2 финала со счетом 4:2 Терехова переиграла еще одну фаворитку турнира, представительницу Ленинградской области Анастасию Колиш.Продолжила побеждать свердловчанка и в полуфинале – она не оставила ни единого шанса москвичке Анастасии Шабановой, выиграв со счетом 4:0. Два сета из четырех завершились со счетом 11:4 в пользу Тереховой.Злате не хватило совсем немного в финале. Борьба за золото с первым номером рейтинга турнира Любовью Тэнцер была напряженной. Теннисистке из Нижнего Новгорода в решающий момент помог опыт, итог – 4:3.Отмечается, что всем соперницам Златы Тереховой на момент участия в турнире исполнилось по 20 лет.Кроме того, теннисисты УГМК на первенстве России выиграли еще шесть медалей: золото и две бронзы в командном турнире, две серебряных и одну бронзовую награду в парных соревнованиях.По итогам турнира сборная Свердловской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив москвичам.