Теннисистка УГМК стала сенсацией на первенстве России
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Санкт-Петербурге с 9 по 14 ноября прошло первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет. Теннисистка УГМК Злата Терехова завоевала серебро одиночного разряда среди юниорок. Во время турнира ей исполнилось 14 лет.
Злата Терехова в четвертьфинале соревнований выбила из борьбы Арину Слаутину из Казани. Соперница была второй сеяной первенства и одной из главных претенденток на золото турнира. В матче 1/2 финала со счетом 4:2 Терехова переиграла еще одну фаворитку турнира, представительницу Ленинградской области Анастасию Колиш.
Продолжила побеждать свердловчанка и в полуфинале – она не оставила ни единого шанса москвичке Анастасии Шабановой, выиграв со счетом 4:0. Два сета из четырех завершились со счетом 11:4 в пользу Тереховой.
Злате не хватило совсем немного в финале. Борьба за золото с первым номером рейтинга турнира Любовью Тэнцер была напряженной. Теннисистке из Нижнего Новгорода в решающий момент помог опыт, итог – 4:3.
Отмечается, что всем соперницам Златы Тереховой на момент участия в турнире исполнилось по 20 лет.
«Я не знаю, как так получилось, что я дошла до финала! Я всё делала как обычно, может, была более спокойна, не напряжена. В финале мне точно не хватило опыта и терпения. Я смотрела на Тэнцер – она была хладнокровна, очень спокойна. Пока у меня нет такой выдержки, но я знаю, что над этим нужно работать», – поделилась впечатлениями Злата Терехова.
Кроме того, теннисисты УГМК на первенстве России выиграли еще шесть медалей: золото и две бронзы в командном турнире, две серебряных и одну бронзовую награду в парных соревнованиях.
По итогам турнира сборная Свердловской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив москвичам.
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