Заболеваемость ОРВИ растет в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 30,5 тысячи случаев заболевания. Это выше уровня прошлой недели на 27,9% и выше среднего многолетнего уровня на 9,7%.Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Богданович, Сухой Лог, Асбест и ЗАТО Свободный. На Екатеринбург приходится 14 124 случая ОРВИ, что на 25,3% выше уровня прошлой недели.Кроме того, за неделю, по предварительным диагнозам, в области зафиксировано 566 случаев внебольничный пневмоний, что тоже выше уровня предыдущей недели. В Екатеринбурге зарегистрирован 201 случай заболевания.