У МТС появились «Городские легенды» про Уралмаш

19.35 Понедельник, 14 ноября 2022
Общество
Фото Антона Каптелова


Пользователи приложения MTC Live теперь могут устраивать самостоятельные экскурсии по Уралмашу при помощи аудиогида. Его подготовили в рамках проекта «Городские легенды» члены клуба «Друзья Уралмаша», преподаватели Екатеринбургской академии современного искусства и компания МТС.

Чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно скачать и установить приложение на телефон, либо войти через мобильное устройство на специальный сайт. Гид будет советовать маршрут по достопримечательностям микрорайона и рассказывать о них. В числе прочего озвучена история гостиницы «Мадрид» и «Белой Башни», рассказы о соцгороде и двух дворцах культуры УЗТМ. Всего на экскурсию будет потрачено 2 часа.

В рамках «Городских легенд» в таком формате уже выпускались три аудоэкскурсии. Одна из них посвящена истории Екатеринбургского зоопарка, другая — Свердловскому рок-клубу, а третья — стрит-арту Екатеринбурга, как сообщает телеграм-канал Е-Катарсис.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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