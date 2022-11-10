У МТС появились «Городские легенды» про Уралмаш

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пользователи приложения MTC Live теперь могут устраивать самостоятельные экскурсии по Уралмашу при помощи аудиогида. Его подготовили в рамках проекта «Городские легенды» члены клуба «Друзья Уралмаша», преподаватели Екатеринбургской академии современного искусства и компания МТС.Чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно скачать и установить приложение на телефон, либо войти через мобильное устройство на специальный сайт. Гид будет советовать маршрут по достопримечательностям микрорайона и рассказывать о них. В числе прочего озвучена история гостиницы «Мадрид» и «Белой Башни», рассказы о соцгороде и двух дворцах культуры УЗТМ. Всего на экскурсию будет потрачено 2 часа.В рамках «Городских легенд» в таком формате уже выпускались три аудоэкскурсии. Одна из них посвящена истории Екатеринбургского зоопарка, другая — Свердловскому рок-клубу, а третья — стрит-арту Екатеринбурга, как сообщает телеграм-канал Е-Катарсис.