В Свердловской области похолодает до -27°С

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. В северных районах температура воздуха опустится до -27°С. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.По данным синоптика, 15-18 ноября на севере региона ожидается усиление мороза ночью до -20…-27°С. 16-18 ноября в южных районах области похолодает до -17…-20°С.Среднесуточная температура воздуха в этот период предполагается на 7-12°С ниже средних многолетних значений. Осадки ослабеют: на этой неделе не ожидается больших снегопадов.