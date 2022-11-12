В Свердловской области похолодает до -27°С
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. В северных районах температура воздуха опустится до -27°С. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, 15-18 ноября на севере региона ожидается усиление мороза ночью до -20…-27°С. 16-18 ноября в южных районах области похолодает до -17…-20°С.
Среднесуточная температура воздуха в этот период предполагается на 7-12°С ниже средних многолетних значений. Осадки ослабеют: на этой неделе не ожидается больших снегопадов.
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