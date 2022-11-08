Работникам предприятия в Качканаре выплатили долги по зарплате

15.21 Понедельник, 14 ноября 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


В Качканаре работникам местного предприятия после вмешательства прокуратуры выплатили задолженность по зарплате на сумму более 3,4 миллиона рублей.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с ноября 2020 по ноябрь 2021 года на предприятии «Робитэкс» образовалась задолженность по заработной плате перед 14 работниками.

Прокуратура внесла руководителю предприятие представление об устранении нарушений трудового законодательства и направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты.

Кроме того, были возбуждены административные дела по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых директор АО «Робитэкс» и юридическое лицо оштрафованы на 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей и 30 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратура задолженность перед работниками по выплате зарплаты погасили в полном объеме.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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