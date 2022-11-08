Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на минувших выходных прошел рейд «Стоп-контроль». Автоинспекторы ловили пьяных водителей и автомобилистов без прав.Как рассказали» Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 11 по 13 ноября за вождение в нетрезвом виде задержали восемь водителей. У двух пьяных автомобилистов при этом отсутствовало водительское удостоверение. Еще 11 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.Помимо этого, автоинспекторы задержали четырех водителей, лишенных прав, и 12 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения.В отношении четырех водителей сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.