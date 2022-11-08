Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на минувших выходных прошел рейд «Стоп-контроль». Автоинспекторы ловили пьяных водителей и автомобилистов без прав.
Как рассказали» Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 11 по 13 ноября за вождение в нетрезвом виде задержали восемь водителей. У двух пьяных автомобилистов при этом отсутствовало водительское удостоверение. Еще 11 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Помимо этого, автоинспекторы задержали четырех водителей, лишенных прав, и 12 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения.
В отношении четырех водителей сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
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