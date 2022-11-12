В Свердловской области выявили 287 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 287 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 549 584 случая COVID-19.
Госпитализировано 11 пациентов. Выздоровели 103 свердловчанина. Общее число вылечившихся – 534 085.
Летальных исходов за последние сутки в регионе не зафиксировано.
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