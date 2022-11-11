Юрий Аксенов официально стал военным комиссаром Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Новым военным комиссаром Свердловской области официально назначен полковник Юрий Аксенов. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Ранее мы писали, что врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков складывает свои полномочия. ЕАН сообщал, что руководителем комиссариата стал Юрий Аксенов, который ранее возглавлял комиссариат в Республики Марий Эл.
Аксенов окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию им. М.Фрунзе. Он служил в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах. Затем Аксенов возглавлял военные комиссариаты в городе Березовский, а также в Октябрьском и Ленинском районах Екатеринбурга. Четыре года он занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области, а затем перешел на службу в Марий Эл.
Сергей Чирков исполнял обязанности военного комиссара Свердловской области с конца сентября 2020 года. Как уточнили в пресс-службе ЦВО, сейчас он приступил к исполнению штатных обязанностей.
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