Назначен новый военный комиссар Свердловской области

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Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков складывает своим полномочия. Новым руководителем комиссариата назначен Юрий Аксенов из Марий Эл, сообщает ЕАН.Сергей Чирков сложил свои полномочия по указу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Документ подписан еще 4 ноября. Полковник останется в областном военкомате и продолжит службу на посту заместителя начальника.По неофициальной информации, новый руководитель областного комиссариата Юрий Аксенов ранее уже служил в Свердловской области.