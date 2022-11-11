Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на следующей неделе в Свердловской области заметно похолодает. Температура воздуха в регионе может опуститься до -15°C, на севере до -20°C.
В понедельник, 14 ноября, в Свердловской области облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -2…-7°C, на севере до -12°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -2…-7°C, на севере до -12°C. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, снег. Ночью -3…-5°C, днём -3…-5°C. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 15 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах снежный накат. Ночью -10…-15°C, на севере до -20°C. Днём -10…-15°C, на севере до -20°C, на крайнем юго-западе до -5°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -10…-12°C, днём -10…-12°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 16 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ночью -16…-21°C, на севере до -26°C. Днём -10…-15°C, на севере до -20°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -16…-18°C, днём -13…-15°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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