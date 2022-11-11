Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области

17.44 Воскресенье, 13 ноября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости


По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на следующей неделе в Свердловской области заметно похолодает. Температура воздуха в регионе может опуститься до -15°C, на севере до -20°C.

В понедельник, 14 ноября, в Свердловской области облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -2…-7°C, на севере до -12°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -2…-7°C, на севере до -12°C. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге облачно, снег. Ночью -3…-5°C, днём -3…-5°C. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.

Во вторник, 15 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах снежный накат. Ночью -10…-15°C, на севере до -20°C. Днём -10…-15°C, на севере до -20°C, на крайнем юго-западе до -5°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -10…-12°C, днём -10…-12°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.

В среду, 16 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ночью -16…-21°C, на севере до -26°C. Днём -10…-15°C, на севере до -20°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -16…-18°C, днём -13…-15°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:46 В столице Урала задержали подозреваемого в грабеже 62-летней женщины
15:57 Нижнетагильская прокуратура начала проверку в связи с травмированием школьницы во время похода
14:28 Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области 14 ноября
14:03 В Первоуральске на 70-летнего пенсионера набросилась собака
13:06 Свердловские хирурги избавили жительницу Ирбита от опухоли печени
12:17 В столице Урала продают квартиру в памятнике архитектуры середины XIX века
11:25 В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались доставить телефоны с помощью квадрокоптера
10:53 Следовавший из Челябинска в Екатеринбург поезд «Орлан» насмерть сбил человека
09:55 В Екатеринбурге в аварии на Технической пострадал 7-летний пассажир
18:38 Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил беспроигрышную серию
17:49 ФК «Урал» всухую обыграл «Факел»
16:40 Снегопад ожидается в Свердловской области в воскресенье
15:37 Очистку Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле приостановили из-за холодов
14:41 Еще 296 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:55 Огнеборцы спасли на Урале провалившихся под лед людей
12:23 Неравнодушные екатеринбуржцы сдали в утиль около пяти тысяч старых покрышек
11:59 Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в Свердловской области
10:32 За месяц в Свердловской области пропали 86 человек
10:00 В Свердловской области резко похолодает
00:14 Источник: на одном из заводов Екатеринбурга рабочего затащило в станок
21:17 Уже сутки частично парализованным остаётся водитель водовоза из Первоуральска
20:42 Кинопрокат в Екатеринбурге стремительно сворачивается
19:20 Иск группы «Anacondaz» к екатеринбургской полиции отклонили в суде
19:02 В Екатеринбурге открывается Международная академия современного искусства
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