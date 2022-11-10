Нижнетагильская прокуратура начала проверку в связи с травмированием школьницы во время похода
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку в связи с травмированием 14-летней ученицы Гимназии № 18, пострадавшей во время похода на горе «Голый Камень». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Инцидент, о котором идёт речь произошёл 7 октября этого года. Известно, что девочка упала при спуске на тарзанке и получила травмы. В ходе проверки прокуратура должна будет дать оценку соблюдению требований законодательства при организации мероприятий с несовершеннолетними.
«После определения степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетней прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в её интересах искового заявления в суд о взыскании компенсации морального вреда в связи с травмированием», – заявили в ведомстве.
Напомним, что в октябре этого года во время туристического похода вблизи горы Золотой камень травмировалась девочка. Её эвакуировали сотрудники экстренной службы Североуральского городского округа.
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