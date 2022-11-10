Нижнетагильская прокуратура начала проверку в связи с травмированием школьницы во время похода

«После определения степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетней прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в её интересах искового заявления в суд о взыскании компенсации морального вреда в связи с травмированием», – заявили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости