Североуральские спасатели эвакуировали пострадавшую на туристическом маршруте девочку
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера сотрудники экстренной службы Североуральского городского округа эвакуировали девочку, получившую травму во время прогулки по туристическому маршруту вблизи горы Золотой камень. Инцидент произошёл в четвертом часу дня.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за труднодоступной местности спасатели добирались до группы пешком 2 километра. После осмотра пострадавшей врачом сотрудники МЧС стали эвакуировать девочку с помощью спинального щита.
Уже через два часа юная туристка была передана бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшую отправили в городскую больницу Североуральска для дальнейшего обследования.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за труднодоступной местности спасатели добирались до группы пешком 2 километра. После осмотра пострадавшей врачом сотрудники МЧС стали эвакуировать девочку с помощью спинального щита.
Уже через два часа юная туристка была передана бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшую отправили в городскую больницу Североуральска для дальнейшего обследования.
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