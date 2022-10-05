Североуральские спасатели эвакуировали пострадавшую на туристическом маршруте девочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера сотрудники экстренной службы Североуральского городского округа эвакуировали девочку, получившую травму во время прогулки по туристическому маршруту вблизи горы Золотой камень. Инцидент произошёл в четвертом часу дня.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за труднодоступной местности спасатели добирались до группы пешком 2 километра. После осмотра пострадавшей врачом сотрудники МЧС стали эвакуировать девочку с помощью спинального щита.Уже через два часа юная туристка была передана бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшую отправили в городскую больницу Североуральска для дальнейшего обследования.