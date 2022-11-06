Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил беспроигрышную серию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над ХК «Витязь». Игра завершилась со счетом 4:1.В пресс-службе клуба рассказали, что Брукс Мэйсек на 12-й минуте матча реализовал большинство и открыл счет. Через 20 минут Данил Романцев удвоил преимущество «шоферов».Спустя три минуты игрок «Витязя» Виталий Попов с передачи Степана Старкова забил гол, но догнать «Автомобилиста» не удалось. На 52-й минуте Брукс Мэйсек оформил дубль, а точку во встрече поставил Олег Ли. Итог матча – 4:1.Следующая игра состоится 15 ноября в Екатеринбурге. ХК «Автомобилист» примет «Барыс» на домашней арене КРК «Уралец».