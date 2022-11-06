ФК «Урал» всухую обыграл «Факел»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» всухую обыграл воронежский «Факел». Матч состоялся сегодня на Екатеринбург Арене.Счет на 31-й минуте открыл полузащитник «шмелей» Андрей Егорычев, замкнувший передачу от Лазара Ранджеловича на дальней штанге. Затем на 59-й минуте Ранджелович набросил со штрафного, а Иллой-Айет Эммерсон кивком головы забросил мяч в ворота соперника.На 84-й минуте Андрей Егорычев откатил мяч Алексею Каштанову, и тот низом пробил в левый угол. Однако главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра эпизода в VAR отменил гол: незадолго до точного удара Каштанова Егорычев ударил соперника в борьбе за мяч.Матч завершился со счетом 2:0. ФК «Урал» набрал 21 очко и поднялся на десятое место в розыгрыше Премьер-лиги.