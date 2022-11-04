Еще 296 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 296 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 549 004 случая COVID-19.Госпитализировано 54 пациента. По выздоровлению выписали 194 свердловчан. Общее число вылечившихся – 533 771.Зафиксировано два летальных исхода. Всего от коронавируса в регионе умерли 10 867 человек.