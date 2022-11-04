В Свердловской области резко похолодает
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на следующей неделе ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
В ближайшие дни в области будут выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах образуется снежный накат, вероятны непродолжительные метели.
На следующей неделе наиболее морозными будут 16 и 17 ноября. Температура воздуха опустится до -15... -20°С, на севере до -25°С.
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