В Свердловской области резко похолодает

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на следующей неделе ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.В ближайшие дни в области будут выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах образуется снежный накат, вероятны непродолжительные метели.На следующей неделе наиболее морозными будут 16 и 17 ноября. Температура воздуха опустится до -15... -20°С, на севере до -25°С.