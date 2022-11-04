Кинопрокат в Екатеринбурге стремительно сворачивается
Общество
Фото Антона Каптелова
Для многих киноманов Екатеринбурга прокат фильмов — это прежде всего сеть «Премьер Зал». Она широко раскинулась по районам города, устраивала самые яркие премьеры и проводила интересные акции. Но — увы! — «премьер-залы» постепенно исчезают с культурной карты Екатеринбурга. А вместе с ними, того и гляди, улетучится и сам кинопрокат, в целом.
Кинотеатр сети «Премьер Зал» больше не будет работать в торговом центре «Фан-Фан». Кроме того, некоторые просмотровые залы в «Парк Хаусе» и «Гранате» были отданы под другие цели. Кино в них показывать больше не будут. Об этом заявил директор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин. При этом в сети публикуется список из 4 кинотеатров сети, которые продолжают функционировать. Это оставшиеся кинозалы «Парк Хауса» и «Граната», а также кинотеатры в «Омеге» и «Заре». Но, кажется, последний кинотеатр в этот список попал по ошибке. Ранее сообщалось, что и показ фильмов в «Заре» прекращается, а помещения перепрофилируются. Афиш с названиями фильмов на здании в Орджоникидзевском районе действительно не увидеть уже несколько месяцев, а попытки заказать билет туда в онлайн-режиме приводят к сообщению «к сожалению, в этот день сеансов нет» (дату можно выбирать любую, результат одинаков).
Сначала по российскому кинопрокату начали бить «гениальные» предложения от Министерства культуры о лимитировании иностранных кинолент и фактический возврат цензуры (из-за которого некоторые зарубежные картины до больших экранов так и не добрались). Но это было мелочи, особенно — по сравнению с ограничениями, связанными с эпидемией ковида. И, наконец, санкции, которые ввели против России в связи с её внешнеполитической активностью, грозят окончательно добить отечественный кинопрокат. Но политики не унимаются. Напомним, с войной на западный кинематограф в российских кинотеатрах (число которых и без того сокращается) пригрозил пойти депутат Госдумы Луговой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».