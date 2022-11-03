В Свердловской области выявили еще 301 случай коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 301 человека. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 548 708 случаев COVID-19.Госпитализировано 63 человека. В связи с выздоровлением выписали 312 пациентов. Всего вылечились 533 577 свердловчан.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 865.