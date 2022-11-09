Популярную видеоблогершу из Екатеринбурга оштрафовали на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации

Фрагмент постановления Ленинского районного суда Екатеринбурга по одному из дел в отношении Валентину Когут

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Просматривая картотеку дел Ленинского районного суда Екатеринбурга, «Вечерние ведомости» обнаружили два дела по статье 20.3.3 КоАП, которые прошли в октябре без внимания общественности. Хотя фигурантом их стала популярная блогер-эзотерик Валентина Когут (более 200 тысяч подписчиков на YouTube).Судя по текстам опубликованных постановлений, судья Владимир Ушаков назначил Когут два штрафа по 30 тысяч рублей каждый. Женщина не стала их обжаловать и добровольно оплатила в день суда, о чём рассказала в своих соцсетях.Также Когут рассказала об обстоятельствах её административного преследования. По словам женщины, она является «человеком со сверхспособностями, эзотерическим следователем», а «в политику она как правило, не лезет». Но не смогла обойти ситуацию вокруг Украины и высказалась против действий российского руководства. Когут рассказала, что весной этого года в своих видео регулярно выражала осуждение действиям российских властей, но пришли за ней только в октябре – она связывает это с выпуском ролика про евреев.Когут рассказала, что ведёт закрытый образ жизни, никому не открывает дверь и открыла дверь полиции только после того как полицейские отключили электричество в её квартире через электрощиток. Когут выпустила на своём канале два подробных ролика – о визите полиции и суде над ней.В ОВД Когут по просьбе полицейских удалила со своего канала видеозаписи с критическими высказываниями, но от составления двух административных протоколов её это не спасло. Помимо протокола полицейских в суд были представлены документы от ФСБ – заключение специалиста, проанализировавшего её высказывания, и сопроводительное письмо за подписью начальника УФСБ России по Свердловской области Игоря Николаева «о деструктивной деятельности Когут В.И.».Суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства совершение административного правонарушения впервые, а также наличие у Когут инвалидности, и в итоге назначил по каждому делу минимальный штраф, предусмотренный статьёй о дискредитации использования ВС РФ – 30 тысяч рублей.