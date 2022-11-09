Популярную видеоблогершу из Екатеринбурга оштрафовали на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации
Чтобы задержать женщину-инвалида, полицейские отключили свет в её квартире на Эльмаше, а новый начальник свердловского УФСБ Игорь Николаев лично направил в суд письмо о её «деструктивной деятельности»
Общество
Фото: Youtube-канал Валентины Когут
Просматривая картотеку дел Ленинского районного суда Екатеринбурга, «Вечерние ведомости» обнаружили два дела по статье 20.3.3 КоАП, которые прошли в октябре без внимания общественности. Хотя фигурантом их стала популярная блогер-эзотерик Валентина Когут (более 200 тысяч подписчиков на YouTube).
Судя по текстам опубликованных постановлений, судья Владимир Ушаков назначил Когут два штрафа по 30 тысяч рублей каждый. Женщина не стала их обжаловать и добровольно оплатила в день суда, о чём рассказала в своих соцсетях.
Также Когут рассказала об обстоятельствах её административного преследования. По словам женщины, она является «человеком со сверхспособностями, эзотерическим следователем», а «в политику она как правило, не лезет». Но не смогла обойти ситуацию вокруг Украины и высказалась против действий российского руководства. Когут рассказала, что весной этого года в своих видео регулярно выражала осуждение действиям российских властей, но пришли за ней только в октябре – она связывает это с выпуском ролика про евреев.
Когут рассказала, что ведёт закрытый образ жизни, никому не открывает дверь и открыла дверь полиции только после того как полицейские отключили электричество в её квартире через электрощиток. Когут выпустила на своём канале два подробных ролика – о визите полиции и суде над ней.
В ОВД Когут по просьбе полицейских удалила со своего канала видеозаписи с критическими высказываниями, но от составления двух административных протоколов её это не спасло. Помимо протокола полицейских в суд были представлены документы от ФСБ – заключение специалиста, проанализировавшего её высказывания, и сопроводительное письмо за подписью начальника УФСБ России по Свердловской области Игоря Николаева «о деструктивной деятельности Когут В.И.».
Фрагмент постановления Ленинского районного суда Екатеринбурга по одному из дел в отношении Валентину Когут
Суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства совершение административного правонарушения впервые, а также наличие у Когут инвалидности, и в итоге назначил по каждому делу минимальный штраф, предусмотренный статьёй о дискредитации использования ВС РФ – 30 тысяч рублей.
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