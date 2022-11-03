Опубликован окончательный список претендентов на пост декана журфака УРФУ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как и было заявлено ранее руководством вуза, 10-е ноября стало последним днём, когда желающие могли подать заявку на конкурс, в котором определится новый декан факультета журналистики Уральского Федерального университета. В окончательно сформировавшемся списке 4 фамилии.До сегодняшнего дня называлось около 10 человек, которые подали или собираются подать заявки на пост декана. В итоге большинство отсеялись «по дороге», значительно снизив конкуренцию. Список «финалистов» теперь выглядит следующим образом: доцент кафедры зарубежной журналистики Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по Уральскому Федеральному округу и Пермскому краю Максим Кассандров, руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова и бывший шеф-редактор информационного агентства URA.RU Иван Некрасов.Претендентам предстоит пройти процедуру публичной защиты. По её результатам определят, кто же из четверых станет встанет во главе журфака. Датой публичной защиты названо 23-е ноября.