Библиотекари посоревнуются на уральском «Библионнале» Белинки

20.12 Четверг, 10 ноября 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева


Соревнования библиотекарей пройдёт в рамках форума «Библионнале#НаУрале», который стартует в Свердловской областной библиотеке имени В.Г. Белинского. Конкурс профильного мастерства называется «Тихо! Я – Библиотекарь!» и выявит лучшую из 5 команд-участниц.

В каждой команде может участвовать от 3 до 5 человек, которые работают в одной из городских библиотек Свердловской области или в централизованной библиотечной системе. Помимо главного командного приза организаторы приготовили награду самому яркому из участников соревнований и приз за индивидуальное мастерство в библиотечном деле.

Соревнования библиотекарей будут далеко не единственным мероприятием первого дня «Библионнале». Перед их стартом в Белинке успеют провести художественную акцию «ТомСойеризм» от галереи «У Салавата» и театрализованное действо «Группа БИБЛз». Последующие дни «Бибилоннале» обещают быть не менее насыщенными. В программе литературные лекции, чтение стихов, мастер-классы, презентации новых книг. Среди видных персон, которые будут участвовать в работе форума, — писатели Алексей Сальников и Владимир Березин, известный уральский режиссёр-документалист Андрей Титов, журналист и поэт Семён Чирков, художник-иллюстратор Дина Цвиткис и многие другие.

Форум «Библионнале#НаУрале» проводится в Екатеринбурге впервые. Дни его работы — с 11-ое по 14-ое ноября. Подробное расписание мероприятий форума смотрите по ссылке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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