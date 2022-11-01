Уральские рок-группы устроят в Екатеринбурге концерт в защиту животных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 13 ноября, в екатеринбургском клубе «7/44» (проспект Ленина, 48) пройдёт благотворительный рок-концерт «Рок в защиту животных». Цель его — собрать средства в помощь местным передержкам для животных.Организаторами мероприятия выступают творческое объединение «Питер Пэн» и студия «Заводной апельсин». Заявлены выступления уральских рок-групп «Консонанс», «Анаконда», «Объектъ», «Ротврот», «Печенье» и других. Деньги, полученные от проведения концерта, будут перечислены собачьей передержке «Сириус» и в «Котофей», который становится временным пристанищем для бездомных кошек.Благотворительный фестиваль под названием «Рок в Защиту Животных» носит международный статус и проходит в различных городах России и других стран. В Екатеринбурге акция состоится уже в 5 раз.