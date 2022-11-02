Партию цветов из Израиля уничтожат в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Свердловское Управление Россельхознадзора вынесло решение о направлении на сжигание двухсот срезов цветов гипсофилы, прибывших на территорию Российской Федерации из Израиля.Данное решение обусловлено тем, что в партии растений обнаружили насекомое Frankliniella occidentalis, западного цветочного (калифорнийского) трипса, которое относится к злостным карантинным вредителям. Проверку провели сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора.Frankliniella occidentalis относят к опасным организмам в силу того, что почти всеядный, а также способен переносить многие опасные инфекции, в числе которых вирус пятнистого увядания (так называемой бронзовости) томата. Данное насекомое атакует цветы, декоративные растения, плодовые деревья, овощи.Присутствие Frankliniella occidentalis зафиксировано на более 250 растений. Вредитель может распространяться с облиственными саженцами, растениями в горшках, с рассадой и со срезанными растениями, с плодами семечковых, косточковых и овощных растений. Также насекомое может перемещаться с тарой, на транспорте, на орудиях труда.