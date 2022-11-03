В уральской столице реконструируют путепровод по Низовому переулку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Октябрьском районе Екатеринбурга планируют приступить к реконструкции путепровода по Низовому переулку, который проходит над железнодорожными путями. Сегодня были утверждены проекты планировки и межевания территории.Реконструкция должна будет пройти в два этапа.«На первом будет построен новый мост, а на втором – снесён старый. Такой порядок необходим для того, чтобы местные жители не испытывали неудобств из-за отсутствия короткого пути через железную дорогу», – объяснили в мэрии города.В проект реконструкции входит как сам мост протяжённостью 99 метров, так и участок улично-дорожной сети протяжённостью 720 метров. Путепровод вместит в себя 2 полосы движения шириной 9 метров и пешеходную зону – до 1,7 метра.