В столице Урала 12 ноября состоится открытие выставки «Биополярность»

«Главная цель организаторов выставки – показать ценность иного взгляда на мир, особенности восприятия людей с биполярным расстройством, поиск себя через творчество», – рассказала «Вечерним ведомостям» специалист центра поддержки для людей с психическими расстройствами «Как ты» Мария Семёнова.

«То, что мы делаем – это искусство не живописи, а познания себя. Во время занятий по арт-терапии мы учим не рисовать, а исследуем свои эмоции и диагноз, открываем новые грани себя через творческую деятельность», – объяснила создательница арт-терапевтической студии «КвARTирка» и одна из организаторов выставки Катерина Белеза.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 12 по 30 ноября в центре городских практик «Дом Маклецкого» пройдет выставка «Биполярность», на которой будут представлены работы, созданные людьми с биополярным аффективным расстройством.Она также отметила, что авторы работ не являются профессиональными художниками. Все работы, участвующие в выставке, были созданы во время занятий по арт-терапии.Торжественное открытие состоится 12 ноября в 16:15. В 16:45 начнется экскурсия, в ходе которой куратор группы поддержки для людей с БАР Юлия Быкова и арт-терапевта Катерина Белеза расскажут об истории создания картин и методе арт-терапии как способе самовыражения, поиска смыслов, самопознания. В 17:30 пройдёт благотворительный аукцион. Все вырученные средства пойдут на помощь людям с психическими расстройствами и их близким в рамках деятельности АНО «Как ты».