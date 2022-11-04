В Екатеринбурге приняли окончательное решение о строительстве ледового городка
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 10 ноября, в Екатеринбурге в ходе заседания оргкомитета по строительству ледового городка приняли окончательное решение о его возведении. Он будет посвящён 300-летию уральской столицы, напомнили в мэрии города.
«Важными элементами в его оформлении станут лесные звери, сверкающие друзы кристаллов и деревянная крепость, символизирующие становление города, где было положено начало горнозаводской промышленности всего Урала», – рассказали в пресс-службе администрации.
Также городскую площадь обещают украсить живой елью с шатром гирлянд.
Напомним, что парковку на площади 1905 года обещали закрыть уже вечером 11 ноября. В постановлении администрации Екатеринбурга же указано, что это произойдёт в ночь с 13 на 14 ноября. Открытие новогоднего городка запланировано на 30 декабря.
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Последняя в этом году ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге состоится в ближайшие выходные
09 ноября 2022
09 ноября 2022