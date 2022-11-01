Ледовый городок в Екатеринбурге планируют начать возводить 14 ноября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге планируют возводить 14 ноября. Парковку на площади закроют вечером 11 ноября.До начала возведения ледового городка на центральной площади Екатеринбурга состоится последняя в этом году ярмарка. Горожане смогут посетить торговые ряды 12 и 13 ноября.Если планы по началу строительства ледового городка не изменятся, то парковка на площади 1905 года вновь откроется только ближе к февралю 2023 года.