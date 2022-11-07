В Асбесте борются за возвращение 31 мобилизованного сотрудника промышленного предприятия
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Свердловской области пытаются вернуть 31 мобилизованного сотрудника Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, относящегося к организациям промышленного комплекса. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своём телеграм-канале.
Он также заявил, что направил на имя начальника Генштаба Валерия Герасимова запрос с просьбой оказать содействие в возврате «забронированных» сотрудников промышленного предприятия. Они должны были участвовать в выполнении гособоронзаказа, но были призваны на военную службу, утверждает Иванов.
В заявлении депутата также указано, что решение о предоставлении отсрочки и отзыва этих сотрудников с военной службой не было принято.
«Мобилизация важна и нужна. Но, вместе с тем, она не должна обескровливать промышленный потенциал региона. Потенциал, который, в том числе, работает на укрепление обороноспособности страны», – написал Максим Иванов.
Напомним, что в Верхней Салде также пытаются вернуть 27 мобилизованных сотрудников корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которое входит в перечень оборонно-промышленных предприятий.
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