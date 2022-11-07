В Асбесте борются за возвращение 31 мобилизованного сотрудника промышленного предприятия

«Мобилизация важна и нужна. Но, вместе с тем, она не должна обескровливать промышленный потенциал региона. Потенциал, который, в том числе, работает на укрепление обороноспособности страны», – написал Максим Иванов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости