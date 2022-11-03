Депутат Госдумы от Свердловской области рассказал о попытке вернуть 27 мобилизованных сотрудников оборонного предприятия
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
«Убежден, что задача мобилизации – усиление армии и укрепление обороноспособности страны. В случае с "ВСМПО-АВИСМОЙ" результат получается ровно противоположный», – заявил Иванов.
Он также написал, что направил запрос Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять срочные меры для отзыва с военной службы работников предприятия.
В министерстве обороны России ситуацию, на данный момент, официально не прокомментировали.
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