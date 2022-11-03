Депутат Госдумы от Свердловской области рассказал о попытке вернуть 27 мобилизованных сотрудников оборонного предприятия

«Убежден, что задача мобилизации – усиление армии и укрепление обороноспособности страны. В случае с "ВСМПО-АВИСМОЙ" результат получается ровно противоположный», – заявил Иванов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Салде пытаются вернуть 27 мобилизованных сотрудников корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которое входит в перечень оборонно-промышленных предприятий. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своём телеграм-канале.Он также написал, что направил запрос Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять срочные меры для отзыва с военной службы работников предприятия.В министерстве обороны России ситуацию, на данный момент, официально не прокомментировали.