В Североуральске школьница провалилась в яму возле ОВД
Общество
Фото: ПроСевероуральск
Вчера, 9 ноября, в середине дня 12-летняя школьница, возвращавшаяся из школы, провалилась одной ногой в глубокую яму. Это произошло недалеко от отделения полиции на Каржавина, 40.
«Мы с подружками шли из школы, играли в снежки. Я хотела увернуться и провалилась в эту яму. Девочки вдвоем кое-как меня вытащили, сама я бы не смогла», – приводит слова школьницы портал «ПроСевероуральск».
Издание сообщило, что девочка провалилась в яму по самое бедро, в результате чего у школьницы остались ссадины и ушиб. Ограждения возле ямы не было. Отмечается, что точно такая же яма была напротив бывшего кафе «Теремок», располагавшегося в здании №44 по той же улице Каржавина.
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