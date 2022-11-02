В Североуральске школьница провалилась в яму возле ОВД

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 9 ноября, в середине дня 12-летняя школьница, возвращавшаяся из школы, провалилась одной ногой в глубокую яму. Это произошло недалеко от отделения полиции на Каржавина, 40.«Мы с подружками шли из школы, играли в снежки. Я хотела увернуться и провалилась в эту яму. Девочки вдвоем кое-как меня вытащили, сама я бы не смогла», – приводит слова школьницы портал «ПроСевероуральск».Издание сообщило, что девочка провалилась в яму по самое бедро, в результате чего у школьницы остались ссадины и ушиб. Ограждения возле ямы не было. Отмечается, что точно такая же яма была напротив бывшего кафе «Теремок», располагавшегося в здании №44 по той же улице Каржавина.