«Хрупкий» перформанс превратился в спектакль и сменил один музей Екатеринбурга на другой
Общество
Фото Антона Каптелова
Пожалуй, танцевальный перформанс, показанный на недавнем открытии выставки в Музее Андеграунда, можно считать генеральной репетицией и «обкаткой» на публике нового спектакля. Называться он будет так же, как и перформанс, — «Хрупкие связи», а премьерный его показ состоится в другом музейном пространстве — в залах Музея истории Екатеринбурга.
Постановкой хореографического спектакля занимается театральная компания «Метр» и молодая хореограф Софья Горлова. Название полностью раскрывает суть: в своём спектакле постановщица размышляет о социальных связях между людьми, о том, что их объединяет и что разобщает, о непреодолимой тяге создать с кем-то прочную связь (которая на поверку наверняка окажется хрупкой).
В октябре «Хрупкие связи» были «станцованы» в формате перформанса на открытии выставки с перекликающимися названием и смыслами — «Осторожно, хрупкое» (картины и фотографии этой экспозиции авторства Екатерины Поединщиковой всё ещё выставлены в Музее Андеграунда, что на улице Добролюбова). Премьера спектакля «Хрупкие связи» в Музее истории Екатеринбурга запланирована на вечер 30-го ноября.
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