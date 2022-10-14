Открытие новых залов Музея андеграунда в Екатеринбурге было «хрупким»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В самом новом из музеев Екатеринбурга в четверг вечером произошло расширение выставочного пространства — были открыты дополнительные два зала Музея Андеграунда (улица Добролюбова, 4). Этому событию посвятили два мероприятия со словом «хрупкое» в названиях обоих.Во-первых, в одном из новых залов Музея начала работу выставка «Осторожно, хрупкое». Художница Екатерина Поединщикова представила на ней изображение двух тесно сплетённых тел, выполненное в разных техниках, от традиционной фотографии до рисования по стеклу. Во-вторых, первым зрителям выставки показали ещё и танцевальный перформанс, в котором тоже тесно сплетались тела трёх молодых танцовщиков — Савелия Романова, Данилы Платонова и Марии Коноревой. Постановщица перформанса Софья Горлова назвала представление «Хрупкими связами», а по его окончании представила ничуть не уставших ребят.Собравшиеся в этот вечер в Музее Андеграунда ценители изобразительного искусства остались в восторге и от показанного современного танца, и от художественных работ, в окружении которых двигались исполнители. Но от новых залов публика быстро перетекла в соседние — очень уж много интересных экспонатов содержит экспозиция Музея. Всё музейное пространство так плотно заполнено ими, что чувствуется — даже с двумя новыми залами выставить удалось лишь часть сокровищницы Павла Неганова, коллекционера и основателя Музея Андеграунда.