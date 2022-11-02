Снег с дождем ожидаются в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха днем будет в районе +2°С.
В четверг, 10 ноября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью +1…-4°С, днем -2…+3°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ночью около 0°С, днем 0…+2°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 11 ноября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем с дождем. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью +2…-3°С, днем 0…+5°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью 0…+2°С, днем +2…+4°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 12 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, временами с дождем. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -2…-7°С, на юге -2…+3°С. Днем 0…+5°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0…+2°С, днем +2…+4°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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