Депутат Госдумы от Свердловской области раскритиковал Соловьева за «наезд» на мобилизованных

14.53 Среда, 9 ноября 2022
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости


Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который раскритиковал мобилизованных, жалующихся на оснащение и подготовку в учебных центрах.

Напомним, что Соловьев в эфире своей передачи заявил, что мобилизованные не должны ни на что жаловаться, а «должны Родине». Также он возмутился мобилизованными в Казани, которые задавали вопросы генералам об оснащении. Телеведущий задался вопрос, почему контрразведка не занимается теми мобилизованными, кто выкладывает подобные видео.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ответил Соловьеву на критику в адрес мобилизованных и попросил его не упрекать военнослужащих.

«Сегодня кто-то из мобилизованных растерялся, кто-то запаниковал. Да, жалуются, да, ищут поддержки. Бывает. Но, вместе с тем парни терпят, выполняют свой долг, тренируются. Они красавчики, справятся, возмужают!» – считает Иванов.


Максим Иванов также заявил Владимиру Соловьеву, что долг Родине отдается не только на полигоне, но и «на гражданке». По его мнению, уровень профессионализма мобилизованных по разным направлениям может быть выше, чем у скандального телеведущего.

«Так что предлагаю вам, сидящему в своем теплом кресле теплой студии, согласиться с тем, что мобилизованные – не "пушечное мясо", а простые парни, чьи-то мужья, сыновья, братья. Это наши, российские парни, которым я смотрел в глаза в Елани и на Донбассе. Которых я понимаю. И которым буду помогать», – написал Иванов в своем телеграм-канале.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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