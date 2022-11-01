Трёхдневный траур по погибшим в боевых действиях объявили в Североуральске

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Североуральская администрация объявила днями скорби по погибшим горожанам 9, 10 и 11 ноября. В эти дни все развлекательные мероприятия в Североуральском городском округе будут отменены.С 9 по 11 ноября в местном Дворце культуры пройдут прощания с погибшими земляками.В администрации так же выразили свои соболезнования родственникам погибшим в ходе боевых действий.«От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибших защитников Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами», – написано в сообщении мэрии города.