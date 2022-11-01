Трёхдневный траур по погибшим в боевых действиях объявили в Североуральске
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Североуральская администрация объявила днями скорби по погибшим горожанам 9, 10 и 11 ноября. В эти дни все развлекательные мероприятия в Североуральском городском округе будут отменены.
С 9 по 11 ноября в местном Дворце культуры пройдут прощания с погибшими земляками.
В администрации так же выразили свои соболезнования родственникам погибшим в ходе боевых действий.
«От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибших защитников Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами», – написано в сообщении мэрии города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский депутат Госдумы сообщил о возврате мобилизованных без подготовки из зоны боевых действий
08 ноября 2022
08 ноября 2022